Определилась предварительная заявка сборной России на Лигу наций

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отправила в ФИВБ предварительную заявку мужской сборной России на Лигу наций. В списке 26 фамилий, в окончательной заявке будет 21 игрок.

Главный тренер Шляпников Сергей в предварительную заявку включил следующих игроков:

Связующие – Сергей Гранкин, Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалев, Павел Панков;

Диагональные – Константин Бакун, Павел Круглов, Максим Михайлов, Виктор Полетаев, Егор Феоктистов, Романас Шкулявичус;

Блокирующие – Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Инал Тавасиев, Игорь Филиппов;

Доигровщики - Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Александр Маркин, Ярослав Подлесных, Сергей Савин;

Либеро - Алексей Кабешов, Семен Кривитченко, Роман Мартынюк, Александр Соколов.