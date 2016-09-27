НОВА дома в пяти сетах победила "Белогорье"

НОВА в домашнем матче 1-го тура чемпионата России в пяти партиях победила "Белогорье". Также побед добились "Локомотив", "Урал", "Югра-Самотлор" и "Динамо" из Ленинградской области.

Чемпионат России

Мужчины

1-й тур

"Нефтяник" (Оренбург) – "Локомотив" (Новосибирск) - 1:3 (22:25, 25:17, 20:25, 23:25)

"Факел" (Новый Уренгой) – "Урал" (Уфа) - 2:3 (23:25, 24:26, 25:23, 25:15, 13:15)

НОВА (Новокуйбышевск) – "Белогорье" (Белгород) - 3:2 (25:22, 25:22, 14:25, 22:25, 15:10)

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) – "Газпром-Югра" (Сургут) - 3:0 (25:20, 25:14, 25:22)

"Енисей" (Красноярск) – "Динамо" (Ленинградская область) - 2:3 (25:17, 18:25, 28:30, 25:17, 11:15)