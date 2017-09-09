Николай Карполь: "Женская сборная России может бороться за золото чемпионата Европы"

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Всероссийской федерации волейбола Николай Карполь отметил, что женская сборная России по волейболу сможет претендовать на золотые медали чемпионата Европы в случае хорошей подготовки.

Сборная России под руководством Владимира Кузюткина проиграла команде Китая в матче Всемирного кубка чемпионов со счетом 0-3. Всего в активе российских волейболисток одна победа и три поражения в данном турнире. Женский чемпионат Европы пройдет в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября.

- У сборной нет стабильности, это связано с подготовкой команды, - цитирует ТАСС Карполя. - Щербань еще не до конца восстановилась после травмы, а Кошелева и Гончарова не вполне подготовились, пропустив Гран-при. Сейчас идет целенаправленная подготовка к чемпионату Европы, а проиграли мы только лидерам мирового волейбола, с которыми, впрочем играли на равных. Если мы сможем правильно восстановиться и подготовиться, то будем претендовать на звание чемпиона Европы - главного турнира сезона.