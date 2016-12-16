Николай Карполь: "Сборной России было бы полезно поработать вместе с китаянками"

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Карполь высказал мнение о том, что женская сборная России сможет надеяться на достижение хорошего результата на Олимпийских играх 2020 года, если на протяжении всего олимпийского цикла будет готовиться с китайской командой. По его словам, сейчас в национальной сборной остро стоит проблема привлечения и обучения молодых специалистов.

– Если мы будем ездить в Китай, их приглашать, может, даже совместно заниматься, работать, делиться опытом, тогда у нас появятся шансы на то, чтобы выйти вперед, – приводит "Р-Спорт" слова Карполя. – Есть проблема в привлечении и обучении молодых тренеров, чего сейчас практически нет. Надо, чтобы такие повышения квалификации молодых происходили в спортивных академиях и вузах. Такие центры должны быть не при ВФВ, а при вузах.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

