11:54 | ВОЛЕЙБОЛ

Никола Грбич вошел в Зал славы волейбола

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В Холиоке (Массачусетс, США) состоялась церемония включения новых членов в Зал славы волейбола, сообщает официальный сайт FIVB. Ими стали американка Мисти Мэй-Трейнор, бразилец Эмануэль Рего (оба - пляжный волейбол), серб Никола Грбич, корейский тренер Пак Ман Бок, и еще одна представительница США Даниэль Скотт-Аруда. 

В 2011 году в Зал славы был включен брат Николы Грбича Владимир - они стали первыми братьями, удостоившимися такой чести. На данный момент Зал славы насчитывает 130 человек из 22 стран, включая СССР и Россию. 

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