Наталья Гончарова: "Предложения есть всегда и многие из них – любопытные"

Диагональная московского "Динамо" Наталья Гончарова подчеркнула в интервью "СЭ", что ее все устраивает в столичной команде. Соглашение 27-летней спортсменки с клубом рассчитано еще на год.

– Продолжая разговор об удобстве, можно предположить, что в Москве вам все нравится. Играете в "Динамо" с 2008 года.

– С момента приезда сюда мне создаются комфортные условия, я чувствую очень хорошее отношение к себе со стороны руководства клуба. Они делают все для того, чтобы я каждый год продлевала контракт, и смысла менять что-то я пока не вижу. Чувствую себя как дома.

– Каким должно быть предложение, которое могло бы по-настоящему заинтересовать вас?

– Предложения есть всегда и многие из них – любопытные. Ими занимается мой агент. Я же стараюсь не думать об этом. У меня еще год в "Динамо", и надеюсь, никуда не придется переходить и после этого сезона. Я из той категории людей, который от добра добра не ищут. Если все будет хорошо, зачем куда-то дергаться? (Владимир ИВАНОВ)

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