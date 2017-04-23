Наталия Гончарова: "Жалко, что в "Финал четырех" Лиги чемпионов не смогли побороться за медали"

Волейболистка московского "Динамо" Наталия Гончарова после матча за 3-е место против "Эджаджибаши" (1:3) отметила, что команда получила хороший опыт в "Финале четырех" Лиги чемпионов. В полуфинале команда проиграла итальянскому "Конельяно" (1:3).

- Для меня был стимул играть в полную силу в матче за бронзу, - приводит "Р-Спорт" слова Гончаровой. - Я считаю, что если мы приехали сюда, то нужно было бороться за медали, даже если мы проиграли вчера. Но со стороны мне было видно, что некоторые игроки нашей команды были расслаблены.

Жалко, что мы попали в "Финал четырех" Лиги чемпионов и не смогли даже побороться... Я думаю, что мы получили определенный опыт - в "Финале четырех" не все так просто. Нужно повышать свой уровень игры. Мы уже сыграли, результат не изменить. Надо забыть. А опыт игры с такими командами надо использовать.