Наталия Гончарова: "Надеюсь, российские волейболистки лучше выступят на следующем турнире"

Диагональная сборной России Наталия Гончарова осталась недовольна игрой команды на Всемирном кубке чемпионов. Национальная команда одержала на турнире две победы и потерпела три поражения. Сегодня россиянки одержали победу над Кореей в трех сетах.

- Сегодня мы победили в трех сетах, а сам матч не был тяжелым, - цитирует официальный сайт турнира Гончарову. - В целом турнир сложился для нас не очень удачно. Мы должны играть лучше. Надеюсь, на следующем турнире мы выступим успешнее.

Нам понравилось играть здесь, в Японии. Тут была приятная атмосфера, а местные болельщики приняли нас хорошо. Многие команды показали хорошую игру: было трудно и против Бразилии, и против Китая, и против США. Нам надо постараться победить на следующем турнире.