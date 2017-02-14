12:44 | ВОЛЕЙБОЛ

Мужскому и женскому "Динамо" выплатили долги за два месяца

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Волейболистка краснодарского "Динамо" Светлана Сурцева заявила, что игрокам и персоналу клуба выплатили долги за два месяца, а также отметила, что до конца февраля может быть выплачена оставшаяся сумма. В январе мужская и женская команды бойкотировали матчи чемпионата России из-за долгов по зарплате – спортсмены не получали денег с начала сезона.

– В наш клуб поступил первый транш, – цитирует "Р-Спорт" Сурцеву. – Игрокам и персоналу мужской и женской команд выплатили зарплату за два месяца. Дело сдвинулось с места, спасибо вице-губернатору Краснодарского края Андрею Алексеенко. Ожидается, что до конца февраля поступит основной большой транш, благодаря которому вся остальная задолженность может быть погашена.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20170214/1116319979.html

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