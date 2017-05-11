Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной Бразилии Мурилу сдал положительный допинг-тест, информирует O Globo. В пробе А двукратного чемпиона мира обнаружили запрещенное вещество для сброса веса. Сам 36-летний спортсмен не стал комментировать ситуацию, лишь отметив, что будет ждать вскрытия пробы B. Напомним, что семикратный победитель Мировой лиги с 2009 года выступает за бразильский "Сеси".