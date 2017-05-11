15:50 | ВОЛЕЙБОЛ

Мурилу сдал положительный допинг-тест

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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной Бразилии Мурилу сдал положительный допинг-тест, информирует O Globo. В пробе А двукратного чемпиона мира обнаружили запрещенное вещество для сброса веса. Сам 36-летний спортсмен не стал комментировать ситуацию, лишь отметив, что будет ждать вскрытия пробы B. Напомним, что семикратный победитель Мировой лиги с 2009 года выступает за бразильский "Сеси".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

Я тоже скандал с Жибой вспомнил )

16:46

LOKO-L68

Ой, а как же слова Жибы о допинге в сборной России....не недо поливать других грязью, все может вернуться.

16:13

Паснаход

Мурило и игрок отличный, и поведение на площадке всегда вызывало уважение.

16:09