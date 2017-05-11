Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной Бразилии Мурилу сдал положительный допинг-тест, информирует O Globo. В пробе А двукратного чемпиона мира обнаружили запрещенное вещество для сброса веса. Сам 36-летний спортсмен не стал комментировать ситуацию, лишь отметив, что будет ждать вскрытия пробы B. Напомним, что семикратный победитель Мировой лиги с 2009 года выступает за бразильский "Сеси".
rusfed 2.0
Я тоже скандал с Жибой вспомнил )
16:46
LOKO-L68
Ой, а как же слова Жибы о допинге в сборной России....не недо поливать других грязью, все может вернуться.
16:13
Паснаход
Мурило и игрок отличный, и поведение на площадке всегда вызывало уважение.
16:09