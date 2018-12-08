Московское "Динамо" выиграло у казанского. Результаты игрового дня чемпионата России по волейболу среди женщин

В динамовском дерби московские волейболистки обыграли одноклубниц из Казани, "Ленинградка"​ всухую выиграла у "Протона", "Енисей" проиграл в Краснодаре, а "Уралочка-НТМК" вырвала победу у "Локомотива".

РОССИЯ.

Женщины. Суперлига

5-й тур

"Ленинградка" (Санкт-Петербург) - "Протон" (Саратов) - 3:0 (25:19, 25:17, 25:21)

"Динамо" (Краснодар) - "Енисей" (Красноярск) - 3:0 (25:23, 25:9, 25:23)

"Локомотив" (Калининградская область) - "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - 2:3 (17:25, 25:18, 16:25, 25:22, 13:15)

"Динамо" (Москва) - "Динамо-Казань" (Казань) - 3:1 (25:16, 22:25, 25:17, 25:22)

Турнирная таблица женской Суперлиги

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