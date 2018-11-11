Московское "Динамо" победило "Минчанку"

Московское "Динамо" обыграло "Минчанку" в матче женской Суперлиги - 3:2 (25:14, 21:25, 25:22, 23:25, 20:18).
В других встречах казанское "Динамо" уступило калининградскому "Локомотиву" (1:3), "Уралочка" проиграла краснодарскому "Динамо" (2:3), "Енисей" победил "Динамо-Метар" (3:0), а "Сахалин" обыграл "Протон" (3:1).
Волейбол
Женщины
Суперлига
1-й тур
Динамо М (Москва) - Минчанка (Минск) - 3:2 (25:14, 21:25, 25:22, 23:25, 20:18)
Динамо-Казань (Казань) - Локомотив К (Калининградская область) - 1:3 (23:25, 21:25, 25:17, 16:25)
Уралочка-НТМК (Свердловская область) - Динамо Кр (Краснодар) - 2:3 (25:23, 26:24, 30:32, 18:25, 13:15)
Енисей (Красноярск) - Динамо-Метар (Челябинск) - 3:0 (25:16, 25:16, 25:15)
Протон (Саратов) - Сахалин (Южно-Сахалинск) - 1:3 (17:25, 23:25, 25:19, 20:25)
11 ноября.