16:34 | Волейбол

Московское "Динамо" - бронзовый призер чемпионата России

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Московское "Динамо" обыграло "Кузбасс" во втором матче серии за третье место в чемпионате России. Встреча завершилась в трех сетах – 25:19, 25:18, 25:21. Таким образом, москвичи выиграли серию со счетом 2-0.
 

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

Матч за 3-е место

Второй матч

"Кузбасс" (Кемерово) - "Динамо М" (Москва) - 0:3 (19:25, 18:25, 21:25)

Счет в серии - 0-2 (2:3, 0:3)

 

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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BayDin

С побеДой!

17:30

rusfed 2.0

Жаль. Кузбасс провалил игру без каких-либо шансов. Обидно после подвига с Белогорьем и равной игры (в отсутствие Полетаева) с Зенитом

17:23

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