Московское "Динамо" - бронзовый призер чемпионата России

Московское "Динамо" обыграло "Кузбасс" во втором матче серии за третье место в чемпионате России. Встреча завершилась в трех сетах – 25:19, 25:18, 25:21. Таким образом, москвичи выиграли серию со счетом 2-0.



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Матч за 3-е место



Второй матч

"Кузбасс" (Кемерово) - "Динамо М" (Москва) - 0:3 (19:25, 18:25, 21:25)

Счет в серии - 0-2 (2:3, 0:3)