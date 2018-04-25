Московское "Динамо" - бронзовый призер чемпионата России

Московское "Динамо" обыграло "Кузбасс" во втором матче серии за третье место в чемпионате России. Встреча завершилась в трех сетах – 25:19, 25:18, 25:21. Таким образом, москвичи выиграли серию со счетом 2-0.
Чемпионат России
Мужчины
Суперлига
Матч за 3-е место
Второй матч
"Кузбасс" (Кемерово) - "Динамо М" (Москва) - 0:3 (19:25, 18:25, 21:25)
Счет в серии - 0-2 (2:3, 0:3)
BayDin
С побеДой!
17:30
rusfed 2.0
Жаль. Кузбасс провалил игру без каких-либо шансов. Обидно после подвига с Белогорьем и равной игры (в отсутствие Полетаева) с Зенитом
17:23