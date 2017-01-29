Мария Перепелкина: "Руководство "Динамо" не выполнило обещания закрыть долги перед командой"

Игрок краснодарского "Динамо" Мария Перепелкина сообщила, что руководство клуба не выполнило обещания закрыть долги перед игроками до конца месяца. Ранее стало известно, что "Динамо" бойкотировало матч чемпионата России против одноименного клуба из Казани из-за задолженностей перед игроками.

– Причины все те же самые - нам не платят деньги, – цитирует ТАСС Перепелкину. – Нам обещали, что в течение этого месяца нам выплатят зарплату, но, как видите, уже конец месяца, а денег все нет, ситуация не меняется. Приходил директор клуба и говорил, что деньги переведены, но почему-то они до нас не доходят и в чем причина, никто не может сказать, нет никаких сроков, вообще никакой информации. Мы хотели выйти, готовились к игре, тренировались, нам было тяжело не выйти на матч, но это общее решение, сейчас будем думать, что делать дальше, если будет какая-то реакция на наш поступок, надеемся, что что-то изменится.