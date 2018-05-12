Максим Михайлов: "У "Зенита-Казани" в матче с "Перуджей" подавал только Леон"

Диагональный "Зенита-Казани" Максим Михайлов поделился эмоциями о сегодняшнем полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Перуджей" (3:0, 25:22, 25:20, 25:20) и рассказал в чем нужно добавить перед завтрашним финалом с "Лубе Чивитановой".

- Сегодня в зале невероятная атмосфера, наши фанаты очень помогли нам, – сказал Михайлов. – У нас не все получалось, подавал только Леон, так что нам есть что поправлять к финалу. Если говорить о сопернике, то с "Лубе Чивитановой" мы играли в финале клубного чемпионата мира, это не менее грозный соперник, чем "Перуджа". (Артур ЕНИКЕЕВ)

