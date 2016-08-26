Максим Михайлов: "Российскому волейболу мог бы помочь более жесткий лимит на легионеров"

Волейболист сборной России, участник трех последних Олимпиад Максим Михайлов отметил, что одним из вариантов для повышения уровня национальной команды мог бы стать более жесткий лимит на легионеров в российской суперлиге. На сегодняшний день в России установлен один из самых жестких лимитов на легионеров в Европе: каждой команде разрешается заявить не более двух иностранцев и не более одного игрока, сменившего гражданство.
– Ужесточение лимита? Как вариант – да, можно попробовать. Как минимум ввести в тестовом варианте и посмотреть, что произойдет. У нас относительно небольшое количество легионеров, не как в футболе или баскетболе. Но все-таки они занимают ведущие роли в ведущих клубах. Это крайние игроки или связующие, то есть те позиции, где у нас нехватка в сборной. Для того чтобы на такой позиции играть, нужно выступать не в клубе уровня последних или средних команд суперлиги, а быть в клубе-лидере как минимум европейского волейбола, играть в финалах Лиги чемпионов. К сожалению, у нас на всех этих местах легионеры.
dilettante
Максим, ты первый кто затронул эту щекотливую тему, молодец, давно пора.
16:05
PitersS
Верно по той части, что, например, во всех наших топ-командах в футболе все полузащитники легионеры, что, вполне возможно, или центральные защитники, и где брать эти амплуа в Сборную? Так и в волейболе, 2 легионера не так много, но они выбивают из оборота наших в важнейших амплуа. Парадокс в том, что интересы команд и Сборной схожи-и те, и другие хотят выигрывать, но команды собирают со всего мира, а Сборная из тех, кто у нас остался на площадке. Баланс, как и в экономике, можно добиться, если покупаешь столько же, сколько и продаешь-надо и нашим уезжать туда, или меньше везти сюда. Так же и для футбола.
11:20
echo2011
Куда же еще жестче? Да и уровень волейбола в России более чем приличный! Ну проиграли,заняли 4-е место, и что? Футболисты России могут об этом только мечтать.
11:09
rusfed 2.0
Я бы в этом тесте пошел чуть дальше. Да, я готов согласиться с тем, что ужесточение лимита сыграет в пользу сборной. Но ужесточение лимита приведет к искусственному росту доходов игроков с российским паспортом. Чтобы этого не произошло, вместе с ужесточением лимита нужно ввести лимит также на годовой доход игроков. Да, это приведет к тому, что Михайлов не согласится с этим лимитом на свой заработок и будет вынужден уехать в Польшу или Корею, но его место освободится для условного юного Полетаева. То есть российская Лига стала бы ориентироваться на огранку талантов и превращение их в звезд мирового уровня. И тогда сборная имела бы 5 равных составов ))
10:57
neznaika№1
У нас как всегда,в баскетболе все те же самые игроки после Лондона,не вышли,а виновата Аникеева. В волейболе все самые лучшие,а виноват лимит,значит тебя бы Максим не было бы на олимпиаде,если ты не тянешь.
10:43