Максим Михайлов: "Российскому волейболу мог бы помочь более жесткий лимит на легионеров"

Волейболист сборной России, участник трех последних Олимпиад Максим Михайлов отметил, что одним из вариантов для повышения уровня национальной команды мог бы стать более жесткий лимит на легионеров в российской суперлиге. На сегодняшний день в России установлен один из самых жестких лимитов на легионеров в Европе: каждой команде разрешается заявить не более двух иностранцев и не более одного игрока, сменившего гражданство.

– Ужесточение лимита? Как вариант – да, можно попробовать. Как минимум ввести в тестовом варианте и посмотреть, что произойдет. У нас относительно небольшое количество легионеров, не как в футболе или баскетболе. Но все-таки они занимают ведущие роли в ведущих клубах. Это крайние игроки или связующие, то есть те позиции, где у нас нехватка в сборной. Для того чтобы на такой позиции играть, нужно выступать не в клубе уровня последних или средних команд суперлиги, а быть в клубе-лидере как минимум европейского волейбола, играть в финалах Лиги чемпионов. К сожалению, у нас на всех этих местах легионеры.