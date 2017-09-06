Максим Михайлов: "Минимум 6-7 клубов будут претендовать на победу в чемпионате России"

Диагональный казанского "Зенита" и сборной России Максим Михайлов отметил, что в предстоящем сезоне чемпионат России будет одним из сильнейших в мире. Волейболист также добавил, что чемпионат Европы-2017 в Польше выдался тяжелым.

– Конкуренция в Cуперлиге, безусловно, выросла. Помимо появления петербургского "Зенита" можно отметить, что усилились "Белогорье", "Локомотив", "Кузбасс", – цитирует "Р-Спорт" Михайлова. – В этом сезоне мы увидим такой чемпионат, который мы не видели давно – один из сильнейших в мире. Как минимум шесть-семь команд будут претендовать на медали чемпионата России.

Чемпионат Европы? Тяжело будет психологически переключиться на чемпионат России, так как европейское первенство получилось нелегким. Эмоционально мы выдохлись полностью, потому что на каждый матч выходили как на последний бой. Надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы отойти от чемпионата Европы. Слава богу, что у нас первые игры в чемпионате России не суперсложные. Надеюсь, игрокам, задействованным на чемпионате Европы, дадут передохнуть.