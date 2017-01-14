14:47 | ВОЛЕЙБОЛ

Любовь Соколова: "Федерации будет нелегко выбрать нового тренера сборной"

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Двукратная чемпионка мира Любовь Соколова заявила, что ей сложно определить явного кандидата на пост главного тренера сборной России. На эту должность претендуют Ришат Гилязутдинов, Вадим Панков, Владимир Кузюткин и Константин Ушаков. Бывший наставник национальной команды Юрий Маричев покинул свой пост после Олимпийских Игр 2016 года.

– Все четыре тренера – подходящие кандидаты на должность главного тренера женской сборной России, – цитирует "Р-Спорт" Соколову. – Выделить кого-то сложно. Любой из претендентов приведет нашу сборную в хорошее физическое и моральное состояние для выступления на международной арене. Все четыре тренера – по сути, равнозначные кандидаты, федерации будет нелегко принять решение.

С Владимиром Кузюткиным я работала в сборной, мы выиграли чемпионат мира с ним. С Вадимом Панковым работала в "Заречье", это уверенный грамотный специалист. Не говоря уже о Константине Ушакове, с которым я последние годы работала в Краснодаре. Молодой перспективный тренер, с которым выиграли немало титулов в "Динамо". Ришат Гилязутдинов – тоже очень опытный специалист.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20170114/1114913762.html

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