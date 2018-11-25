"Локомотив" уступил "Динамо" и потерпел первое поражение в сезоне

Новосибирский "Локомотив" проиграл московскому "Динамо" (1:3) по партиям в матче шестого тура российской мужской волейбольной суперлиги. Для команды это первое поражение в нынешнем чемпионате.

Счет в партиях - 26:24, 19:25, 25:23, 25:23 в пользу гостей. "Динамо" одержало третью победу и с десятью очками занимает седьмое место. У "Локомотива" 14 очков и четвертое место.

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6-й тур

"Локомотив" (Новосибирск) - "Динамо" (Москва) - 1:3 (24:26, 25:19, 23:25, 23:25)