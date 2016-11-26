Леон избежал серьезной травмы

Кубинский доигровщик "Зенита" Вильфредо Леон смог избежать серьезной травмы. 23-летний кубинец получил повреждение в третьей партии матча 10-го тура чемпионата России против "Динамо" ЛО (3:0), неудачно приземлившись после атакующего удара.

"С Вильфредо Леоном всё нормально, не переживайте! Есть повреждение, но прогнозы оптимистичные", – говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.