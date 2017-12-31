Ле Ру ушел из "Динамо", потому что был "не совсем счастлив"

Спортивный директор "Динамо" Владимир Касторнов назвал причины ухода из клуба центрального блокирующего сборной Франции Кевина Ле Ру. Контракт с игроком был расторгнут 30 декабря. В текущем сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Росии и набрал 40 очков. Ле Ру из-за проблем со спиной пропустил большую часть сезона и проходил курс реабилитации во Франции.

- Мы расстались с Кевином по обоюдному согласию, стороны давно шли навстречу друг другу в этом вопросе, - цитирует "Р-Спорт" Касторнова. - Наверное, Ле Ру был не совсем счастлив в "Динамо" и, наверное, "Динамо" - не совсем тот клуб, в котором ему комфортно играть. Со своей стороны мы видели это, что ему комфортнее будет в другом европейском клубе. Мы нашли компромиссное и удобное для всех решение, которое устроило и игрока.

Мы желаем Кевину успеха в том клубе, в котором он продолжит карьеру. Мы благодарны Кевину за те матчи, которые он провел за нас. К сожалению, он сыграл за "Динамо" немного. Но, как бы то ни было, это часть спортивной жизни. В этом уходе нет никакой трагедии. Уверен, что Ле Ру найдет себя в любой другой европейской команде.