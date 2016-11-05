"Кузбасс" и "Факел" добились домашних побед

"Кузбасс" в домашнем матче 7-го тура чемпионата России обыграл "Енисей" – 3:1. Также побед добились "Кузбасс", "Факел", московское "Динамо" и НОВА.

Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

7-й тур

"Кузбасс" (Кемерово) - "Енисей" (Красноярск) - 3:1 (25:20, 29:27, 17:25, 25:19)

"Динамо" (Ленинградская область) - НОВА (Новокуйбышевск) - 2:3 (21:25, 22:25, 30:28, 25:23, 9:15)

"Динамо" (Москва) – "Урал" (Уфа) - 3:0 (25:19, 25:21, 25:17)

"Газпром-Югра" (Сургут) – "Нефтяник" (Оренбург) - 3:2 (25:17, 25:19, 18:25, 21:25, 15:10)

"Факел" (Новый Уренгой) – "Динамо" (Краснодар) - 3:0 (25:17, 25:16, 25:20)