Ксения Парубец: "Сборная России проиграла первую партию, потому что мы немного нервничали"

Капитан сборной России по волейболу Ксения Парубец рассказала о своих впечатлениях от матча со сборной Аргентины в рамках Лиги наций (20:25, 25:13, 25:13, 25:22).

- Хороший и поучительный матч. Первую партию мы проиграли, потому что немного нервничали. На следующие сеты уже "выдохнули", показывали свою игру, - цитирует спортсменку сайт Всероссийской федерации волейбола. - Посмотрела на статистику и даже удивилась, что такой хороший процент в атаке у меня. Соперницы выглядели хорошо, нам же остается дальше усиленно работать.

Россиянка стала лучшей по результативности в своей команде, набрав 21 очко.