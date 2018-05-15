23:16 15 мая | Волейбол

Ксения Парубец: "Сборная России проиграла первую партию, потому что мы немного нервничали"


Капитан сборной России по волейболу Ксения Парубец рассказала о своих впечатлениях от матча со сборной Аргентины в рамках Лиги наций (20:25, 25:13, 25:13, 25:22).

- Хороший и поучительный матч. Первую партию мы проиграли, потому что немного нервничали. На следующие сеты уже "выдохнули", показывали свою игру, - цитирует спортсменку сайт Всероссийской федерации волейбола. - Посмотрела на статистику и даже удивилась, что такой хороший процент в атаке у меня. Соперницы выглядели хорошо, нам же остается дальше усиленно работать.

Россиянка стала лучшей по результативности в своей команде, набрав 21 очко.

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/17767/

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