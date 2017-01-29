Краснодарское "Динамо" вновь бойкотировало матч чемпионата России

В воскресенье был сорван матч чемпионата России по волейболу между краснодарским и казанским "Динамо". Краснодарские волейболистки отказались выходить на игру из-за финансовых проблем в клубе, и "Динамо" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Бойкот продолжается.

Наша женская команда не вышла на матч с одноклубницами из Казани @dinamokazan.

Счет: 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) pic.twitter.com/jZZ88XT6FL – VC DINAMO KRASNODAR (@DinamoKrasnodar) 29 января 2017 г.