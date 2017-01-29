17:18 29 января | ВОЛЕЙБОЛ

Краснодарское "Динамо" вновь бойкотировало матч чемпионата России

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В воскресенье был сорван матч чемпионата России по волейболу между краснодарским и казанским "Динамо". Краснодарские волейболистки отказались выходить на игру из-за финансовых проблем в клубе, и "Динамо" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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rusfed 2.0

А у вас мозгов недостаток. Вас бы за прогул уволили ))

20:30 29 января

igorvasilevich

rusfed 2.0 Ну у вас рабская психология. Если мне задержали зарплату хоть на неделю. Я бы перестал вообще выходить на работу. Самая богатая страна в мире, а деньги все уходят на запад.

20:00 29 января

rusfed 2.0

А что этот бойкот исправит? Если денег нет, то их нет. Это как банкротства банков с высокими ставками: сам их выбрал - сам несешь ответственность. Если выбираешь работу в клубах в России, где платят больше, чем в Европе, нужно быть готовым к местным рискам. А сейчас за что зрителей наказывать своими бойкотами? Есть трудовое законодательство - в его рамках и действуйте: взыскивайте зарплату через суд, расторгайте договоры и уезжайте в Европу. А у нас в стране до чуда пока далеко

18:11 29 января

saiga

Дилетанту на сайте "С-Э". Также бойкотировало матч мужская команда. Для тебя что женское "Динамо", что мужская - это одно и то же. Это неспорт-кибер, нужно спорт знать и любить.

17:28 29 января

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