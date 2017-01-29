Краснодарское "Динамо" вновь бойкотировало матч чемпионата России

В воскресенье был сорван матч чемпионата России по волейболу между краснодарским и казанским "Динамо". Краснодарские волейболистки отказались выходить на игру из-за финансовых проблем в клубе, и "Динамо" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
Бойкот продолжается.– VC DINAMO KRASNODAR (@DinamoKrasnodar) 29 января 2017 г.
Наша женская команда не вышла на матч с одноклубницами из Казани @dinamokazan.
Счет: 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) pic.twitter.com/jZZ88XT6FL
rusfed 2.0
А у вас мозгов недостаток. Вас бы за прогул уволили ))
20:30 29 января
igorvasilevich
rusfed 2.0 Ну у вас рабская психология. Если мне задержали зарплату хоть на неделю. Я бы перестал вообще выходить на работу. Самая богатая страна в мире, а деньги все уходят на запад.
20:00 29 января
rusfed 2.0
А что этот бойкот исправит? Если денег нет, то их нет. Это как банкротства банков с высокими ставками: сам их выбрал - сам несешь ответственность. Если выбираешь работу в клубах в России, где платят больше, чем в Европе, нужно быть готовым к местным рискам. А сейчас за что зрителей наказывать своими бойкотами? Есть трудовое законодательство - в его рамках и действуйте: взыскивайте зарплату через суд, расторгайте договоры и уезжайте в Европу. А у нас в стране до чуда пока далеко
18:11 29 января
saiga
Дилетанту на сайте "С-Э". Также бойкотировало матч мужская команда. Для тебя что женское "Динамо", что мужская - это одно и то же. Это неспорт-кибер, нужно спорт знать и любить.
17:28 29 января