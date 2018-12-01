Краснодарское "Динамо" опоздало на рейс и не смогло прибыть на матч с "Сахалином"

Женский волейбольный клуб "Динамо" (Краснодар) не смог добраться на матч чемпионата России с "Сахалином". "Динамо" сообщило о причинах неявки.

Как информирует официальная группа "Динамо" Вконтакте, команда не смогла вылететь вовремя в Москву, и волейболистки опоздали на стыковочный рейс на Сахалин.

- Авиаперевозчик, рейсом которого должны были лететь наши игроки, не смог предоставить места на других ближайших рейсах, вылетающих на о. Сахалин, из-за полной загруженности самолётов. Но авиакомпания предложила клубу возможность перевезти на остров 10 человек из команды 02 декабря. "Динамо" Краснодар обратился в ПСК "Сахалин" с просьбой перенести матч 4 тура чемпионата России на 03 декабря. Команда была готова сыграть неполным составом. Однако, краснодарскому клубу было отказано в переносе матча на один день по причине выезда команды "Сахалин" на УТС в Москву 03 декабря в 11.45, - говорится в сообщении. - Форс-мажорные обстоятельства, в виде плохих погодных условий, не позволили команде во время прибыть на матч. Мы сделали всё возможное, чтобы прибыть на матч. Обращались в другие авиакомпании, но свободных мест на самолеты, вылетающие на остров, там тоже не было. По сложившейся ситуации клуб ведет переговоры о переносе матча с ПСК "Сахалин" и консультируется с Директоратом ВФВ.