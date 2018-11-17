Краснодарское "Динамо" обыграло "Заречье-Одинцово"

Краснодарское "Динамо" победило "Заречье-Одинцово" в матче 2-го тура женской Суперлиги - 3:1 (23:25, 25:17, 25:21, 25:21). Клуб из Краснодара набрал 5 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице, команда из Московской области с 3 баллами занимает 7 строчку.

Волейбол

Женщины

Суперлига

2-й тур

Заречье-Одинцово (Московская область) - Динамо Кр (Краснодар) - 1:3 (25:23, 17:25, 21:25, 21:25)

Протон (Саратов) - Динамо-Метар (Челябинск) - 2:3 (25:23, 25:13, 17:25, 12:25, 13:15)

Ленинградка (Санкт-Петербург) - Сахалин (Южно-Сахалинск) - 3:0 (25:16, 26:24, 25:17)

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