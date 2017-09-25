Константин Ушаков: "Важность победы сборной России над командой Болгарии не стоит недооценивать"

Главный тренер женской сборной России Константин Ушаков после заключительного матча группового турнира чемпионата Европы-2017 против сборной Болгарии отметил важность сегодняшней победы. Специалист также добавил, что в минувшей встрече российской команде противостоял серьезный соперник.

– Мы проиграли два сета, но это не должно удивлять, потому что в Болгарии очень хорошая команда с качественными игроками, – цитирует пресс-служба турнира Ушакова. – Я думаю, что это хороший матч, с обеих сторон, и он мог развиваться другим путем. Мы не должны недооценивать важность этой победы, так как нам противостоял весьма жесткий соперник.