Китай обыграл Германию в Лиге наций, уступая 0-2 по сетам

Продолжается первый розыгрыш турнира Волейбольная Лига наций-2018. Состоялись матчи в 17-й, 18-й и 19-й группах. Отметим волевую победу китаянок над командой Германии, несмотря на поражение в первых двух партиях.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Бразилия - Бельгия - 3:1 (25:15, 25:14, 21:25, 25:23)

Турция - Голландия - 2:3 (11:25, 29:31, 25:16, 25:20, 10:15)

Италия - Таиланд - 3:0 (25:11, 25:17, 25:15)

Польша - Япония - 3:2 (18:25, 25:15, 25:16, 21:25, 16:14)

Германия - Китай - 2:3 (25:20, 27:25, 17:25, 23:25, 8:15)