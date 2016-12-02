Казанское, краснодарское и московское "Динамо" добились побед

Казанское "Динамо" в домашнем матче 7-го тура чемпионата России обыграло "Сахалин" - 3:0. Также побед добились краснодарское "Динамо", "Протон", московское "Динамо" и "Ленинградка".

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7-й тур

"Динамо" (Казань) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 3:0 (25:20, 25:19, 25:12)

"Заречье-Одинцово" (Московская область) - "Динамо" (Краснодар) - 2:3 (16:25, 25:13, 22:25, 25:18, 13:15)

"Протон" (Саратовская область) - "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - 3:1 (25:23, 24:26, 26:24, 25:22)

"Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (25:22, 13:25, 24:26, 25:19, 7:15)

"Ленинградка" (Санкт-Петербург) - "Метар" (Челябинск) - 3:1 (25:14, 23:25, 25:23, 25:20)