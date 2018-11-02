Казанское "Динамо" встретится с "Уралочкой" на групповом этапе женской ЛЧ

В Будапеште состоялась жеребьевка группового этапа волейбольной Лиги чемпионов среди женщин.

Казанское "Динамо" и "Уралочка-НТМК" сыграют в группе B вместе с турецким "Эджзаджибаши" и финской "Хямеэнлинна".

Московское "Динамо" сыграет в группе E вместе с польским "Хемиком", румынским "Бухарестом" и турецким "Фенербахче".

В группе А сыграют "Вакыфбанк" (Турция), "Безье" (Франция), "Марица" (Болгария), "Альба Блаж" (Румыния) / "Штутгарт" (Германия).

В группе С сыграют "Новара" (Италия), "Канн" (Франция), "Минчанка" (Белоруссия), "Будовляни Лодзь" (Польша) / "Мюлуз" (Франция).

В группа D встретятся "Конельяно" (Италия), "Лодзь" (Польша), "Шверин" (Германия), "Скандиччи" (Италия).

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