Казанское "Динамо" встретится с "Уралочкой" на групповом этапе женской ЛЧ

В Будапеште состоялась жеребьевка группового этапа волейбольной Лиги чемпионов среди женщин.
Казанское "Динамо" и "Уралочка-НТМК" сыграют в группе B вместе с турецким "Эджзаджибаши" и финской "Хямеэнлинна".
Московское "Динамо" сыграет в группе E вместе с польским "Хемиком", румынским "Бухарестом" и турецким "Фенербахче".
В группе А сыграют "Вакыфбанк" (Турция), "Безье" (Франция), "Марица" (Болгария), "Альба Блаж" (Румыния) / "Штутгарт" (Германия).
В группе С сыграют "Новара" (Италия), "Канн" (Франция), "Минчанка" (Белоруссия), "Будовляни Лодзь" (Польша) / "Мюлуз" (Франция).
В группа D встретятся "Конельяно" (Италия), "Лодзь" (Польша), "Шверин" (Германия), "Скандиччи" (Италия).
По итогам женской жеребьёвки Лиги чемпионов казанское "Динамо" и "Уралочка" попали в одну группу. Вместе с российскими командами в квартете В сыграют с турецкий "Экзачибаши" и финский клуб "Хямеэнлинна". Соперниками чемпиона России, московского "Динамо", стали польский "Хемик", турецкий "Фенербахче" и румынский "Бухарест". Групповой этап Лиги чемпионов стартует 20 ноября. Победители пяти квартетов, а также три лучшие команды со вторых мест продолжат борьбу в четвертьфинале. Единственным российским клубом, которому удавалось выиграть женскую Лигу чемпионов, было казанское "Динамо" в 2014 году.