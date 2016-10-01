Казанское "Динамо" изъяло из обращения номер Гамовой

Под своды казанского Центра волейбола была поднята майка с номером 11 и фамилией Екатерины Гамовой. Двукратная чемпионка мира выступала в составе "Динамо" из Казани с 2010 по 2016 год. Сегодня она провела прощальный поединок, сыграв по сету за казанскую команду и ее московских одноклубниц.
Номер Гамовой будет изъят из обращения в казанском "Динамо" - она стала первой волейболисткой, удостоенной этой чести в команде.
#спасибокатя– Динамо-Казань (@dinamo_kazan) 1 октября 2016 г.
Завершилась целая эпоха... pic.twitter.com/TY9t6mnIS5