18:11 | ВОЛЕЙБОЛ

Казанское "Динамо" изъяло из обращения номер Гамовой

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Под своды казанского Центра волейбола была поднята майка с номером 11 и фамилией Екатерины Гамовой. Двукратная чемпионка мира выступала в составе "Динамо" из Казани с 2010 по 2016 год. Сегодня она провела прощальный поединок, сыграв по сету за казанскую команду и ее московских одноклубниц.

Номер Гамовой будет изъят из обращения в казанском "Динамо" - она стала первой волейболисткой, удостоенной этой чести в команде.

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