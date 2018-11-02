Казанский "Зенит" встретится с "Халкбанком" и "Кнаком" на групповом этапе ЛЧ

В Будапеште прошла жеребьевка группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.
Казанский "Зенит" сыграет в группе А на групповом этапе Лиги чемпионов, где встретится с турецким "Халкбанком", бельгийским "Кнаком" и победителем пары ПАОК (Греция) / "Франкфурт" (Германия).
"Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет в группе С с немецким "Фридрихсхафеном", словенской "Любляной" и победителем пары "Шомон" (Франция) / "Нови Сад" (Сербия).
Московское "Динамо" сыграет в группе Е с итальянской "Перуджей", турецким "Аркас Спором" и французским "Туром".
В группе B сыграют "Чивитанова" (Италия), "Закса" (Польша), "Карловарско" (Чехия) и "Модена" (Италия).
Участники группы D - это польские "Скра" и "Треф Гданьск", а также немецкий "Берлин" и бельгийский "Нолико".
В Будапеште прошла жеребьёвка группового этапа мужской Лиги чемпионов сезона-2018/19. Действующий победитель турнира, казанский "Зенит", возглавил группу A, в которой сыграет с турецким "Халкбанком", бельгийским "Кнаком" и победителем третьего раунда квалификации "ПАОК" (Греция) – "Франкфурт" (Германия), который пройдёт 13 ноября. Дебютант соревнований санкт-петербургский "Зенит" попал в группу С, где сыграет с немецким "Фридрихсхафеном", словенской "Любляной" и победителем противостояния "Шомон" (Франция) – "Войводина" (Сербия). Соперниками московского "Динамо" в группе Е стали "Перуджа" (Италия), "Аркас" (Турция), "Тур" (Франция). Групповой этап Лиги чемпионов среди мужских команд стартует 20 ноября.