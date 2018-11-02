Казанский "Зенит" встретится с "Халкбанком" и "Кнаком" на групповом этапе ЛЧ

В Будапеште прошла жеребьевка группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

Казанский "Зенит" сыграет в группе А на групповом этапе Лиги чемпионов, где встретится с турецким "Халкбанком", бельгийским "Кнаком" и победителем пары ПАОК (Греция) / "Франкфурт" (Германия).

"Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет в группе С с немецким "Фридрихсхафеном", словенской "Любляной" и победителем пары "Шомон" (Франция) / "Нови Сад" (Сербия).

Московское "Динамо" сыграет в группе Е с итальянской "Перуджей", турецким "Аркас Спором" и французским "Туром".

В группе B сыграют "Чивитанова" (Италия), "Закса" (Польша), "Карловарско" (Чехия) и "Модена" (Италия).

Участники группы D - это польские "Скра" и "Треф Гданьск", а также немецкий "Берлин" и бельгийский "Нолико".

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