Италия выиграла у Кореи на тай-брейке в мужской Лиге наций

Продолжается предварительный раунд мужской Лиги наций. Отметим, что сборная Италии победила в пяти партиях Корею, а США разгромила Сербию 3:0.

Волейбол



Лига наций. Мужчины



Предварительный раунд



Польша - Иран - 0:3 (24:26, 24:26, 22:25)

США - Сербия - 3:0 (25:22, 25:16, 25:14)

Корея - Италия - 2:3 (23:25, 19:25, 25:22, 25:22, 12:15)

Австралия - Китай - 3:1 (25:27, 41:39, 29:27, 25:21)

Франция - Бразилия - 3:0 (25:19, 25:23, 25:23)

Германия - Аргентина - 3:1 (25:19, 25:19, 20:25, 25:22)

Болгария - Канада - 3:0 (25:22, 25:19, 29:27)

Иран - Сербия - 2:3 (25:21, 22:25, 25:27, 25:20, 11:15)