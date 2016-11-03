Ирина Заряжко: "Переживала, что в "Динамо" будут пасовать так же мало, как в сборной"

Блокирующая Ирина Заряжко подчеркнула, что переходя в казанское "Динамо", переживала, что новые одноклубницы будут ей пасовать так же мало, как это было в сборной России. Заряжко перешла в "Динамо" из "Уралочки-НТМК" в прошедшее межсезонье. В среду казанский клуб в гостевом матче чемпионата России обыграл московское "Динамо" со счетом 3-2.

– Очень комфортно мне в этой команде, – приводит "Р-Спорт" слова Заряжко. – У меня был момент волнения, что мне будут также мало пасовать, как в сборной, но я рада, что это не так. Да, такого объема нет, но количество передач все равно намного больше, и я рада нападать. Будем еще работать, но я рада, что сегодня выиграли".

"Первое мое ощущение, что выиграли за счет большого желания и эмоций. Мы очень сильно настраивались. Да, мы допустили много детских ошибок, но эмоции, которые помогли додавить, очень важны.