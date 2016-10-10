Ирина Заряжко: "Московское "Динамо" – фаворит Суперлиги? Все может поменяться"

Блокирующая казанского "Динамо" Ирина Заряжко подчеркнула в интервью "СЭ", что хочет завоевать титулы и на клубном уровне. При этом она отметила: для успеха желания одного или двух человек мало.

– Вы двукратная чемпионка Европы, однако клубных побед у вас пока нет. Это хоть в какой-то степени задевает? - вопрос Заряжко.

– Мне хочется побед. Но я отдаю себе отчет в том, что волейбол – командный вид спорта. И для успеха мало желания одного или двух человек. Я помню слова Карполя, который сказал, что необходимо иметь внимание и концентрацию, которых хватит на весь турнир. Причем с этим должна справиться вся команда. Вот пример. На Олимпиаде мы как-то смотрели баскетбол. В одной из сборных был очень крутой игрок, звезда НБА. Он и в этой встрече выглядел здорово – набрал много очков, брал инициативу на себя. Кто-то после игры начал говорить о том, что он лучший, на что последовало: "Ну и? Ведь его команда все равно проиграла".

– Фаворитом предстоящего розыгрыша Суперлиги называют московское "Динамо". Не смущает?

– Ничуть. Все еще может поменяться. Вот кто в прошлом сезоне делал ставку на "Уралочку"? (Владимир ИВАНОВ)

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