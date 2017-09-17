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11:08 17 сентября | ВОЛЕЙБОЛ

Иранцы обыграли французов в матче Всемирного кубка чемпионов

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Сборная Ирана одержала победу над Францией в матче Всемирного кубка чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2 (38:36, 25:23, 22:25, 25:27, 15:11).

После этого матча иранцы поднялись на второе место в турнирной таблице (9 очков). Французы располагаются на пятой строчке (4 очка). Отметим, что на турнире запланирован еще один матч - Бразилия сыграет с Японией. Результат этой встречи окажет влияние на итоговое расположение команд. 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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corolla

Это какой-то неправильный футбол. Сарказм, если что

11:39 17 сентября

Avariyec

И здесь РФПЛ рулит...

11:24 17 сентября