Иранцы обыграли французов в матче Всемирного кубка чемпионов

Сборная Ирана одержала победу над Францией в матче Всемирного кубка чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2 (38:36, 25:23, 22:25, 25:27, 15:11).

После этого матча иранцы поднялись на второе место в турнирной таблице (9 очков). Французы располагаются на пятой строчке (4 очка). Отметим, что на турнире запланирован еще один матч - Бразилия сыграет с Японией. Результат этой встречи окажет влияние на итоговое расположение команд.