Глава ВФВ посетит генеральную ассамблею ЕКВ

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко посетит заседание исполкома и административного совета Европейской конфедерации волейбола, сообщает официальный сайт ВФВ. Ассамблея обсудит вопросы развития в Европе классического, пляжного и снежного волейбола. Главным вопросом же станет определение общего порядка континентальной квалификации к молодежным чемпионатам мира среди юношей и девушек. Мужская команда России вышла на чемпиионат мира без отбора как лидер рейтинга, девушки стартуют во втором отборочном раунде.