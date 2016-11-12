08:44 | ВОЛЕЙБОЛ

Глава ВФВ посетит генеральную ассамблею ЕКВ

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Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко посетит заседание исполкома и административного совета Европейской конфедерации волейбола, сообщает официальный сайт ВФВ. Ассамблея обсудит вопросы развития в Европе классического, пляжного и снежного волейбола. Главным вопросом же станет определение общего порядка континентальной квалификации к молодежным чемпионатам мира среди юношей и девушек. Мужская команда России вышла на чемпиионат мира без отбора как лидер рейтинга, девушки стартуют во втором отборочном раунде.

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/14911/

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