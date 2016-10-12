Генеральный секретарь ВФВ: "Для подачи заявки на ЧМ-2022 необходимо получить поддержку государства"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко отметил, что Международная федерация волейбола готова провести чемпионат мира 2022 года в России. По его словам, заявка на проведение этого турнира находится в первоначальной стадии согласования.

- По чемпионату мира-2022 в России пока ничего не изменилось, - приводит "Р-Спорт" слова Яременко. - Заявка наша до конца не оформлена. Чтобы заявка стала полноценной, нужно пройти согласование на экспертном совете в Минспорте и затем необходимо выйти на заседание правительственного комитета по согласованию. В принципе общая заявка на самой начальной стадии готова. FIVB и ВФВ готовы провести этот чемпионат, осталось получить государственную поддержку.

Заявка наша на той же первоначальной стадии согласования с момента визита Ари Грасы два года назад в Россию. В этой заявке пока не оговорены города проведения турнира, до детальной презентации с городами и спортзалами мы пока не дошли.