"Газпром-Югра" проиграл "Локомотиву", "Кузбасс" победил "Ярославич"

В домашнем матче российской Суперлиги "Газпром-Югра" уступил новосибирскому "Локомотиву" со счетом 2:3 по партиям.

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

2-й тур

"Газпром-Югра" (Сургут) - "Локомотив Н" (Новосибирск) - 2:3 (19:25, 25:23, 19:25, 25:21, 11:15)

20 октября.

Кемеровский "Кузбасс" победил "Ярославич" (3:0).

"Кузбасс" (Кемерово) - "Ярославич" (Ярославль) - 3:0 (25:23, 25:16, 25:13)

20 октября.

Петербургский "Зенит" обыграл "Югру-Самотлор" (3:0).

"Зенит СПб" (Санкт-Петербург) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - 3:0 (25:12, 25:18, 25:20)

20 октября.

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