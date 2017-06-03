"Газпром": бюджет волейбольного "Зенита" будет достаточным для игры на хорошем уровне

Представитель корпорации "Газпром" Сергей Куприянов заявил, что новый волейбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга получит достойное финансирование. Сегодня стало известно о создании нового петербургского клуба, выступления он начнет со следующего сезона.

- По инициативе компании "Газпром" принято решение о создании в Санкт-Петербурге волейбольного клуба "Зенит", - цитирует "Р-Спорт" Куприянова. - Он будет выступать уже в следующем сезоне, но я не готов заявить, что именно в суперлиге, потому что такое решение не может единолично приниматься нашей стороной, это должно быть решение федерации. Фамилии руководителей клуба и специалистов, которые войдут в тренерский штаб, назвать пока не могу. Что касается размера бюджета, то давайте скажем, что он будет достаточным для того, чтобы начать играть на хорошем уровне.