Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова выпустила книгу о своей карьере. Она получила название "Game Over. Волейбол продолжается".

– Больше года я провела за работой, и вот, наконец, свершилось! Выходит моя книга! Ура! В ней вы сможете прочитать не только о моей жизни в спорте и становлении меня как спортсмена, но и просто историю маленькой девочки из далекого Челябинска. Надеюсь, вам понравится! – написала на своей странице в Фейсбуке Гамова.

Напомним, спортсменка завершила карьеру весной 2016 года. После этого она решила попробовать себя в качестве консультанта женских сборных резерва страны.