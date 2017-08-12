22:48 | ВОЛЕЙБОЛ

Гамова выпустила книгу о своей карьере

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова выпустила книгу о своей карьере. Она получила название "Game Over. Волейбол продолжается".

– Больше года я провела за работой, и вот, наконец, свершилось! Выходит моя книга! Ура! В ней вы сможете прочитать не только о моей жизни в спорте и становлении меня как спортсмена, но и просто историю маленькой девочки из далекого Челябинска. Надеюсь, вам понравится! – написала на своей странице в Фейсбуке Гамова.

Напомним, спортсменка завершила карьеру весной 2016 года. После этого она решила попробовать себя в качестве консультанта женских сборных резерва страны.

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/gamgameover/posts/1961166794152805

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