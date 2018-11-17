"Факел" победил "Газпром-Югру"

"Факел" обыграл "Газпром-Югру" в матче 5-го тура Суперлиги со счетом 3:2 (22:25, 25:21, 25:22, 15:25, 15:8). Клуб из Нового Уренгоя набрал 14 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице, команда из Сургута с 3 баллами занимает 11 строчку.

Волейбол

Мужчины

Суперлига

5-й тур

Газпром-Югра (Сургут) - Факел (Новый Уренгой) - 2:3 (25:22, 21:25, 22:25, 25:15, 8:15)

Динамо-ЛО (Ленинградская область) - Кузбасс (Кемерово) - 0:3 (24:26, 14:25, 26:28)

Ярославич (Ярославль) - Динамо М (Москва) - 3:2 (21:25, 27:25, 26:24, 30:32, 15:12)

Зенит-Казань (Казань) - Зенит СПб (Санкт-Петербург) - 3:1 (25:16, 21:25, 25:15, 25:20)

Югра-Самотлор (Нижневартовск) - НОВА (Новокуйбышевск) - 3:2 (25:22, 25:18, 21:25, 17:25, 15:13)

17 ноября.

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