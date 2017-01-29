Евгения Старцева: "Мне очень обидно за краснодарское "Динамо"

Игрок казанского "Динамо" Евгения Старцева заявила, что ей очень обидно за положение в краснодарском "Динамо". Ранее стало известно, что клуб из Краснодара бойкотировал матч чемпионата России против одноименного коллектива из Казани из-за задолженностей перед игроками.

– Мне очень обидно за "Динамо", – цитирует "Р-Спорт" Старцеву. – Я играла в Краснодаре, мне очень приятно приезжать в этот город. Обидно за девчонок, у них очень хорошая команда. То, что творится там, это нехорошо. Мы даже прослезились, потому что очень жалко девчонок, игроков высокого уровня. Никакой злости на "Динамо" нет. Мария Перепелкина перед игрой сказала такие слова, что невозможно их спокойно воспринимать.

Очень жалко, что в нашем чемпионате любые команды – лидеры или нет – закрываются и пропадают. Когда такое было, чтобы команда просто не выходила на игру? Это очень печально, что творится в нашем женском волейболе.

В команде мы знали, что мужская команда бойкотировала свой матч в субботу, но когда девчонки из Краснодара вышли на площадку разминаться, мы подумали, что игра состоится. У меня даже мыслей не было, что будет бойкот.

Мария Перепелкина: "Инициатива забастовки в краснодарском "Динамо" исходила от тренера"