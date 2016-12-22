Евгения Старцева: "Играть за рубежом? Я привязана к России"

Волейболистка казанского "Динамо" и сборной России Евгения Старцева подчеркнула, что не горит желанием переходить в иностранный клуб.

- Разговоров с клубами из Европы не было, - цитирует "Р-Спорт" Старцеву. - Может, если бы у меня была такая цель – уехать, и не было бы предложений из России… А так у меня даже не было разговоров на эту тему с агентом. И такого, что бы мне названивали и говорили: "Женя, приезжай", тоже нет.

- А желание когда-нибудь поиграть за рубежом есть? Сейчас популярное направление – Швейцария.

- Может, и хотелось бы попробовать, но какого-то большого желания нет. Я как-то привязана к дому, к России. Мне комфортно здесь. Знаете, бывает, что один раз попробуешь, и потом уже не захочешь возвращаться, но мне хорошо дома.