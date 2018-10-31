Прославленная российская волейболистка Евгения Эстес включена в зал волейбольной славы, который находится в Массачусетсе. Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола, торжественная церемония состоится в начале ноября.

Эстес является воспитанницей "Уралочки", она единственная в мире волейболистка, которая сыграла на шести Олимпийских играх, трижды завоевывала серебряные медали, три раза становилась бронзовым призером чемпионатов мира, четырежды выигрывала чемпионат Европы. На клубном уровне Эстес девять раз побеждала в чемпионате России, также выигрывала чемпионаты Японии, Турции, Италии и Швейцарии.