12:03 | Волейбол

"Енисей" расстался с Ефимовой


Центральная блокирующая сборной России и "Енисея" Екатерина Ефимова покинет команду. Клуб поблагодарил спортсменку и пожелал ей удачи на своем официальном сайте.

Волейболистка провела в красноярской команде два сезона и стала в ее составе бронзовым призером Суперлиги в 2017 году. Также Ефимова помогла клубу впервые выйти в квалификационный этап Лиги чемпионов.

В завершившемся сезоне "Енисей" стал четвертым в Суперлиге.

Дополнительная информация

http://www.vc-enisey.ru/club/news/item/2380-ekaterina-efimova-pokidaet-enisej#.WvvyEoiFPcs

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!