"Енисей" расстался с Ефимовой

Центральная блокирующая сборной России и "Енисея" Екатерина Ефимова покинет команду. Клуб поблагодарил спортсменку и пожелал ей удачи на своем официальном сайте.
Волейболистка провела в красноярской команде два сезона и стала в ее составе бронзовым призером Суперлиги в 2017 году. Также Ефимова помогла клубу впервые выйти в квалификационный этап Лиги чемпионов.
В завершившемся сезоне "Енисей" стал четвертым в Суперлиге.
Дополнительная информация
http://www.vc-enisey.ru/club/news/item/2380-ekaterina-efimova-pokidaet-enisej#.WvvyEoiFPcs