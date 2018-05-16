"Енисей" расстался с Ефимовой

Центральная блокирующая сборной России и "Енисея" Екатерина Ефимова покинет команду. Клуб поблагодарил спортсменку и пожелал ей удачи на своем официальном сайте.

Волейболистка провела в красноярской команде два сезона и стала в ее составе бронзовым призером Суперлиги в 2017 году. Также Ефимова помогла клубу впервые выйти в квалификационный этап Лиги чемпионов.

В завершившемся сезоне "Енисей" стал четвертым в Суперлиге.