Елизавета Тищенко: "FIVB высоко ценит значение комиссии спортсменов во главе с Жибой"

Заместитель директора коммерческого отдела Международной федерации волейбола (FIVB) двукратный серебряный призер Олимпийских игр Елизавета Тищенко отметила, что организация высоко ценит значение комиссии спортсменов, которую возглавляет бразилец Жиба. Заседание комиссии спортсменов, в состав которой входит двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова, прошло 30 января в штаб-квартире организации в Лозанне.

– Это было первое серьезное совещание комиссии спортсменов, которой раньше не было в FIVB. Приехали не все, отсутствовали четыре человека, в том числе Екатерина Гамова по личным причинам не смогла приехать, – цитирует "Р-Спорт" Тищенко. – Президент FIVB Ари Граса высоко оценил значение этой комиссии, он очень верит в нее. Граса верит, что в спорте должны работать профессионалы. Все в комиссии очень мотивированы, настроены работать, а не просто присутствовать в качестве больших имен с титулами.

Мне понравилось, что сказал олимпийский чемпион Владимир Грбич: "Мы отдали столько сил, времени, а сейчас пришло время, чтобы что-то хорошее оставить для нового поколения". Все отметили, что в спорте большое засилье чиновников. Свежая кровь в лице людей, которые еще недавно выступали на площадке, очень важна. Люди все очень грамотные, они владеют многими языками. У нас разнообразный состав комиссии.