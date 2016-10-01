19:38 | ВОЛЕЙБОЛ

Екатерина Уланова: "Я счастливый человек, потому что играла с Гамовой"

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Волейболистка казанского "Динамо" Екатерина Уланова назвала бывшую одноклубницу Екатерину Гамову великой спортсменкой. Сегодня двукратная чемпионка мира провела заключительный матч, в котором казанское "Динамо" уступило московским одноклубницам - 1:2.

- Слезы на глаза накатываются, и мурашки по коже, - цитирует "Р-Спорт" Уланову. - Грустно, хотя, конечно, понимаешь, что все мы рано или поздно будем уходить из спорта. Я очень счастливый человек, потому что мне удалось поиграть с Катей и в сборной, и в клубе. Чтобы охарактеризовать ее, мне достаточно одного слова – великая. И в жизни, и в спорте.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161001/1106630042.html

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