Екатерина Гамова: "Мне сегодня прилетело 38 с утреца"

Сегодня, 17 октября, легендарная российская волейболистка, двукратная чемпионка мира и заслуженный мастер спорта Екатерина Гамова празднует 38-й день рождения. Спортсменка поделилась фотографией и хорошим настроением.
- У меня сегодня праздник, сегодня день рождения! Мне сегодня прилетело 38 с утреца. Может и не в рифму,зато настроение хорошее. Многие девушки и женщины кокетничают, скрывая свой возраст, но это не мой вариант! Ну, во-первых, я не ощущаю себя на цифры в паспорте, а во-вторых, чего скрывать, интернет и википедия сдаст меня, не задумываясь! Я пожелаю себе счастья! Для меня это такое "большое"слово, которое вмещает в себя всё что делает нас счастливыми! Здоровье,любовь,успех т.д и т.п и не только твой,но и твоих близких! - написала Гамова в своем Инстаграме.
У меня сегодня праздник,сегодня день рождения!Мне сегодня прилетело 3️⃣8️⃣ с утреца))👻👻👻 Может и не в рифму,зато настроение хорошее)) Многие девушки и женщины кокетничают,скрывая свой возраст,но это не мой вариант!Ну во-первых я не ощущаю себя на цифры в паспорте,а во-вторых,чего скрывать, интернет и википедия сдаст меня не задумываясь!))🤣🤣🤣 Я пожелаю себе СЧАСТЬЯ!!!Для меня это такое "большое" слово,которое вмещает в себя всё что делает нас счастливыми!Здоровье,любовь,успех т.д и т.п и не только твой,но и твоих близких!))🎂🎂🎂🎉🎉🎉🎁🎁🎁❤️❤️❤️3️⃣8️⃣