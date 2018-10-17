Екатерина Гамова: "Мне сегодня прилетело 38 с утреца"

Сегодня, 17 октября, легендарная российская волейболистка, двукратная чемпионка мира и заслуженный мастер спорта Екатерина Гамова празднует 38-й день рождения. Спортсменка поделилась фотографией и хорошим настроением.

- У меня сегодня праздник, сегодня день рождения! Мне сегодня прилетело 38 с утреца. Может и не в рифму,зато настроение хорошее. Многие девушки и женщины кокетничают, скрывая свой возраст, но это не мой вариант! Ну, во-первых, я не ощущаю себя на цифры в паспорте, а во-вторых, чего скрывать, интернет и википедия сдаст меня, не задумываясь! Я пожелаю себе счастья! Для меня это такое "большое"слово, которое вмещает в себя всё что делает нас счастливыми! Здоровье,любовь,успех т.д и т.п и не только твой,но и твоих близких! - написала Гамова в своем Инстаграме.