Екатерина Гамова: "Финал афинской олимпиады оставил рубец на сердце"

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова в интервью "СЭ" призналась, что до сих пор не может заставить себя пересмотреть проигранный финал Олимпиады-2004. При этом она подчеркнула, что не имеет претензий по самоотдаче ни к себе, ни к партнерам.

– Глупо спорить с тем, что у вас выдающаяся карьера. И все-таки хочу спросить: а могло быть еще лучше?

– Могло. В копилке нет медали, о которой все говорят, – олимпийского золота. У меня было два шанса. В Сиднее-2000, где я еще не была в основе, и в Афинах-2004. Вот там я играла. Но, знаете, все-таки претензий к себе по тому финалу предъявить не могу. Да и ни к кому вообще. Мы отдали все, что у нас было. Но обидно из-за того, что мы вылетали не с условных четвертьфиналов, а были в шаге от победы. В финале всегда шансы есть у обеих команд.

– Про тот афинский финал вы говорить очень не любите.

– До сих пор не могу его посмотреть.

– Рубец на сердце?

– Он есть. И не только у меня. У Марины Бабешиной – тоже. Да и другие, кто принимал участие в том финале, не пересматривали его. Как-то заговорили об этом. Кто-то сказал, что осилил две партии. Это максимум.

– Сколько вам потребовалось времени, чтобы отойти после Афин?

– Вся жизнь. Если я до сих пор не могу посмотреть, то, наверное, все еще цепляет. (Владимир ИВАНОВ)